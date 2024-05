Spotify beginnt, Songtexte hinter Paywall zu verstecken

Wie TechCrunch berichtet , heißt es offiziell von Spotify nur, dass Funktionen seiner App mit der Zeit und in verschiedenen Regionen Änderungen unterworfen sind. Branchenkenner*innen interpretieren das als Zeichen, dass es sich nicht mehr bloß um einen Test handelt . Im Herbst hat Spotify Tests mit gesperrten Songtexten durchgeführt. Nutzer*innen bekamen dabei die Botschaft: "Genieße Lyrics auf Spotify Premium" angezeigt.

Durch Schilderungen aufgebrachter Nutzer*innen der Gratis-Version von Spotify wurde enthüllt, dass Spotify still und leise damit begonnen hat, die Ansicht von Songtexten hinter seine Paywall zu verschieben. Wer Spotify ohne Abo, dafür mit Werbung nutzt, bekommt künftig offenbar entweder gar keine "Lyrics" mehr angezeigt, oder sie oder er wird darauf hingewiesen, dass es ein monatliches Limit beim Aufrufen von Songtexten gibt.

Kosten nicht mehr alleine tragen

Genau darum, Nutzer*innen dazu zu bewegen, ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen, gehe es auch bei der Songtext-Sperre, berichtet Android Police. Die Songtexte, die beim Abspielen von Liedern automatisch mitscrollen, bietet Spotify in Kooperation mit MusixMatch an. Die Kosten dafür will der Musik-Streaming-Dienst offenbar nicht mehr alleine tragen.

Alternativen in Hülle und Fülle

Wer kein Spotify Premium Abo abschließen will, hat Alternativen. Songtexte erhält man weiterhin anderswo im Internet. Diverse Webseiten bieten Lyrics kostenlos an - allerdings ohne eine Synchronisierung mit dem gerade abgespielten Track.