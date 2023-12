Trotz Gewinn: Spotify kündigt mehr als 1.500 Mitarbeiter

Einige Statistiken hat man den zahlenden Kund*innen natürlich vorenthalten . Um zu zeigen, wie es etwa den Musiker*innen mit Spotify geht , musste etwa die gewerkschaftliche Organisation Union Of Musicians and Allied Workers (UMAW) mit einem viel geteilten Instagram-Posting ausrücken.

Gründe für die Kündigungswelle

Insgesamt will Spotify mehr als 1.500 Arbeitsplätze abbauen. Ungefähr 17 Prozent der Angestellten müssten Spotify verlassen, schrieb Unternehmenschef Daniel Ek in einem auf der Spotify-Internetseite am Montag veröffentlichten Brief.

Als Begründung nannte er das verlangsamte Wirtschaftswachstum sowie die gestiegenen Zinsen. Das treffe auch Spotify, so Ek. Per Ende 2022 zählte das Unternehmen mit Sitz in Stockholm fast 8.400 Angestellte.

