Wie du Spotify-Playlists automatisch sortieren lassen kannst

Mehrere kostenlose Online-Dienste bringen mit wenigen Klicks Ordnung in die eigenen Musiksammlungen bei Spotify.

Ich war zuletzt mit der Aufgabe konfrontiert, eine Spotify-Playlist zusammenzustellen, die circa 5 Stunden lang beste Musikunterhaltung liefern sollte. Gemeinsam mit einer zweiten Person wurden insgesamt 75 Tracks gesammelt , die der benötigten Stimmung entsprachen. Selbst Ordnung in diese Playlist zu bringen, wäre wahrscheinlich sehr mühsam gewesen. Zum Glück gibt es aber einige automatische Lösungen dafür.

Sort your Music bietet einen guten Überblick über die Tracks in der Playlist und ihre Werte anhand mehrerer Kriterien

Sort your Music

Bei einer Google-Suche nach Tools, die Spotify-Playlists sortieren können, erscheint Sort your Music als eines der ersten Ergebnisse. Um den Dienst zu nutzen, muss man sich mit seinen Spotify-Anmeldedaten einloggen und dem Dienst die notwendigen Genehmigungen erteilen, damit dieser Veränderungen in den eigenen Playlists vornehmen kann. Im nächsten Schritt wählt man die Playlist aus, die man sortieren möchte. Angezeigt werden sowohl selbst erstellte Playlists, als auch Playlists von anderen, die man in seiner Bibliothek gespeichert hat.

Was man dann zu sehen bekommt, ist eine Art Excel-Tabelle, in denen die Tracks der Playlist und ihre Attribute genau aufgeschlüsselt sind, also etwa: Artist, Release-Datum, BPM (Beats per Minute) und andere Werte, die die Spotify-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Dazu zählen:

Energy (wie energetisch ein Track ist)

Danceability (Tanzbarkeit)

Loudness (empfundene Lautstärke)

Valence (wie positiv gestimmt der Track ist)

Länge

Acousticness (wie akustisch der Track ist, d. h. wie viel akustische Instrumente zu hören sind)

Popularity (Beliebtheit des Tracks auf Spotify)

Artist Separation (Abstand zu Tracks des selben Artists)

Nach all diesen Kriterien kann man bei Sort your Music Playlists sortieren lassen, in ansteigender oder absteigender Reihenfolge. Daneben gibt es noch eine Random-Funktion, die eine zufällige Mischung auftischt. Mit dem Save-Button kann man die bestehende Playlist-Ordnung mit der neuen überschreiben oder eine Kopie der Playlist mit neuer Ordnung anlegen.

Fazit: Sort your Music wirkt schlicht und spartanisch, ist eher etwas für datengetriebene Menschen, dafür sehr reaktionsschnell. Die Möglichkeit, in die neue Playlist gleich hineinzuhören, gibt es hier nicht. Man muss die Playlist erst speichern, dann erscheint sie in der Spotify-App.