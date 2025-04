220.000 Volt Plasma-Kanone wird abgefeuert

Wenn man sich eine solche Kanone bastelt, sollte man wissen, was man tut. Diesen Anschein erweckt der Macher des Videos als er eine sogenannten Lorentz-Plasmakanone erklärt. Demnach kann dieses Teil einen Plasmakanal mit mehr als 25.000 Ampere erzeugen.

Was kann schon schiefgehen, wenn man sich mit der Tinte eines Tintenfisches einreibt? Diese Frage kann am besten der Fischer im kommenden Video beantworten. Selbst nach mehreren Tagen sind seine Arme noch immer tiefschwarz .

So stark ist die Tinte eines Tintenfisches

Anderer Blickwinkel auf verrückten Easyjet-Landeanflug

Vor 2 Wochen hatten wir an dieser Stelle eine missglückte Landung einer Easyjet-Maschine auf dem Flughafen in Madeira. Nun ist ein Video aufgetaucht, das denselben Landversuch aus einer anderen Perspektive zeigt. Der Cristiano Ronaldo Airport in Funchal ist bekannt für seine Scherwinde, die dem A320 beinahe zum Verhängnis wurden.