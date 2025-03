Russischer Kampfjet Su-34 legt Bauchlandung hin

Ob das in dem konkreten Fall möglich ist, ist unklar. Der Pilot hat jedenfalls eine perfekte Bauchlandung hingelegt. Mittels Fallschirme wurde der Jet abgebremst, die Funken am Unterboden haben keinen Brand verursacht.

Bleiben 2 Möglichkeiten : Man lässt den Jet abstürzen und steigt zuvor mittels Schleudersitzes aus. Das ist nicht ganz billig und ebenso wenig risikofrei . Man kann auch versuchen, den Jet ohne Fahrwerk zu landen und darauf zu hoffen, dass er nicht in Flammen aufgeht oder anderweitig verunfallt. Mit dem Schleudersitz kann sich der Pilot immer noch retten und im besten Fall lässt sich das Flugzeug sogar reparieren.

Nerven aus Stahl, so hart wie der Unterboden des Kampfjets, dürfte der Pilot des russischen Kampfjets gehabt haben. Die Suchoi Su-34 hat ein Problem mit dem Fahrwerk, weshalb es für die Landung nicht verwendet werden konnte.

Mann in Bärenkostüm verjagt einen echten Bären

Wohl auch nicht ganz ungefährlich: Der Mann in dem Video hat diese Aktion vermutlich schon länger geplant. Oder wer hat sonst ein Braunbärenkostüm zum Hernehmen, sollte sich ein Schwarzbär in den Vorgarten verirren. In diesem Fall hat es aber geklappt. Der unerwünschte Bär wurde vom Fake-Bären vertrieben.