Russischer Kampfjet vollführt verrücktes "Cobra"-Manöver

Diesmal in unseren Videos der Woche: Antworten auf die Fragen, ob man wirklich 10.000 Schritte pro machen muss und warum Flugbenzin noch immer Blei enthält.

➤ Mehr lesen: Warum Kampfjets in Finnland regelmäßig auf Autobahnen landen

Dabei wird das Flugzeug aufgerichtet, bis es einen Anstellwinkel von über 90 Grad erreicht. Damit wird der Luftwiderstand stark erhöht und der Jet fast vollständig abrupt abgebremst . Anschließend kippt es mit der Nase zurück in Flugrichtung und kann wieder beschleunigen.

Wer einen Fitness-Tracker oder eine Smartwatch eingerichtet hat, wird dabei gefragt, wie viele Schritte pro Tag man als Ziel einstellen möchte. Vorgeschlagen wird dabei in Regel 10.000 Schritte pro Tag . Seither hat sich diese Angabe als Standard etabliert . Dass Bewegung für den Körper gut ist, ist klar. Aber müssen es tatsächlich 10.000 Schritte täglich sein?

Warum in Flugbenzin immer noch Blei ist

Seit vielen Jahren werden Autos in Europa bleifrei getankt. Bei Flugzeugen ist das ein bisschen anders. Die großen Passagierjets fliegen zwar mit Kerosin ohne Blei. Zahlreiche kleinere Flugzeuge werden aber noch immer mit einem Treibstoff betrieben, der Blei enthält. Warum das so ist und warum die Oktanzahl so wichtig ist, erfahrt ihr im folgenden Video?

➤ Mehr lesen: Was sich unterhalb eines Ameisenhaufens befindet