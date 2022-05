F-22 Kampfjet vollführt wahnsinnige Flugmanöver

In den Videos der Woche: Ein Pilot zeigt sein Können, Autofahrer*innen ignorieren Geschwindigkeitshubbel und unglaubliche Bastel-Skills.

Der Lockheed Martin F-22 Raptor ist einer der modernsten Kampfjets der Welt. Die Manöver, die mit ihm möglich sind, wirken physikalisch fast unmöglich. Was geht, zeigt dieser Pilot eindrucksvoll in einem Video, das darüber hinaus extrem gut gefilmt ist.

Sogenannte Speedbumps sind eigentlich dafür da, dass man langsamer wird. Wie es aussieht, wenn Fahrer*innen das ignorieren, sieht man in diesem Video:

Dieser Mann aus Vietnam hat aus einem am Strand gefundenen alten Schiffsmotor seine eigene Mini-Yacht gebaut und das Projekt im Detail festgehalten:

Es gibt nicht nur Modellflugzeuge, sondern auch Modellhelikopter - wobei man in dieses Exemplar schon fast einsteigen könnte.

Fahrrad-Künstler

Manche Leute würden sich in New York generell nicht trauen, mit dem Fahrrad zu fahren - schon gar nicht mit einem vollen Mülleimer am Kopf. Dieser Mann vollführt damit sogar noch Kunststücke.