Es fehlten wohl nur ein paar wenige Zentimeter und die Landung der Boeing 737 hätte vermutlich in einer Katastrophe mit zahlreichen Toten geendet. Bei einer stürmischen Landung im Oktober 2016 auf dem Airport in Prag herrschte offenbar ein heftiger Seitenwind, der das Flugzeug in eine gefährliche Schräglage versetzte. Die Crew der Boeing 737 konnte einen Crash verhindern und im letzten Moment durchstarten.