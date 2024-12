ESA-Video zeigt Flug über Mars-Tal

Ein neues Video der ESA zeigt einen Flug über die Region Oxia Palus, die insgesam t 890.000 km² umfasst. Laut ESA ist sie etwa doppelt so groß wie Deutschland. Der Film wurde mit Daten der „Mars Express“-Mission der ESA erstellt und zeigt die Region, in der die NASA-Mission „Pathfinder“ 1997 stattfand.

Schlüsselorte beschriftet

Im Video werden wichtige Orte entlang der Flugroute mit eingeblendeten Beschriftungen versehen, damit man die gezeigten Plätze erkennt. Das Highlight der Tour ist das Ares-Tal, das sich über 1.700 km erstreckt. Vor Milliarden von Jahren sollen hier und in benachbarten Tälern Wasserströme geflossen sein, so die ESA.

Der Flug führt weiter in das Ares-Tal, vorbei an den 2 großen Kratern Masursky und Sagan. Auch hier gibt es Anzeichen dafür, dass einst Wasser geflossen sein könnte. Im Galilaei-Krater soll sich früher sogar ein See befunden haben.

Landschaft erzählt vom Mars-Wasser

Laut der ESA geben die Krater Hinweise darauf, dass Wasser hier einst an die Oberfläche gelangte: „Ihr markantes, chaotisches Erscheinungsbild entsteht vermutlich, wenn unterirdisches Wasser plötzlich aus dem Untergrund an die Oberfläche tritt“, erklärt sie unter dem Video. „Der daraus resultierende Verlust an Unterstützung von unten führt dazu, dass die Oberfläche absackt und in Blöcke unterschiedlicher Größen und Formen zerbricht.“

Später im Video wird ein flacheres Terrain namens Oxia Planum gezeigt, wo der ESA-Rover Rosalind Franklin im Rahmen der „ExoMars“-Mission 2028 landen soll. Ziel dieser Mission ist die Suche nach Hinweisen auf Leben auf dem Mars, die laut ESA in dieser einstigen Wasser-Region vermutet werden.