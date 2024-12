Meteoriten-Kristall liefert Hinweise auf heißes Wasser am Mars

Heißes Wasser ist entscheidend für Entwicklung von Leben

Die Forscher untersuchten, wo sich noch eine solche Zusammensetzung von Elementen findet. Die Antwort war ein Goldvorkommen in Südaustralien, wo die Zirkon-Kristallen fast identisch zu jenen vom Mars sind – inklusive der ungewöhnlichen Elemente-Kombination. Laut Cavoise formen sich diese Kristalle nur dann, wenn zeitglich zum Magmatismus auch Heißwassersysteme aktiv sind. Das heiße Wasser würde den Transport von Eisen, Aluminium und Natrium in den Kristall erleichtern.

„Hydrothermale Systeme waren für die Entwicklung des Lebens auf der Erde unerlässlich. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass es auf dem Mars in den ganz frühen Jahren seiner Krustenbildung Wasser gab“, erklärt Cavosie von der Curtin School of Earth an Planetary Science in einem Statement. Das ist auch entscheidend für bewohnbare Umgebungen. Die Ergebnisse der Studie erschienen im Fachmagazin Science Advances.