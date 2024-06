Forscher überrascht von Frost auf Mars-Vulkan: 150.000 Tonnen Wasser

Auf den Vulkanen des Mars bilden sich dünne Reifablagerungen, die in der Sonne wieder verdampfen. Ein internationales Forscherteam unter der Leitung der Universität Bern hat mit Hilfe von hochauflösenden Farbfotos einer Marskamera den Nachweis dafür erbracht. Der Frost wurde auf den Gipfeln der höchsten Berge des Mars entdeckt, den Tharsis-Vulkanen.

Für die Forschenden war die Frostbildung eine Überraschung, liegen die Vulkane doch in der Nähe des Marsäquators, wo die starke Sonneneinstrahlung die Oberflächentemperaturen tendenziell hoch hält. "Aufsteigende Winde bringen wasserdampfhaltige Luft aus dem Tiefland nach oben, die sich in der Höhe abkühlt und kondensiert. Das ist ein bekanntes Phänomen sowohl auf der Erde als auch auf dem Mars", wird Studienleiter Adomas Valantinas in einer Mitteilung der Universität Bern vom Montag zitiert.