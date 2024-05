Plasma-Rakete soll für Mars-Reise nur 2 Monate brauchen

Die NASA investiert Geld in die Erforschung des so genannten PPR-Antriebs, der schnelle Weltraum-Reisen ermöglichen könnte.

Vor wenigen Tagen hat die Raumfahrtagentur 6 Projekte vorgestellt , die eine erste Auswahlphase überstanden haben und nun in einer zweiten Runde finanziell unterstützt werden sollen. Eines dieser Projekte will einen Raketenantrieb erforschen, der Menschen künftig so schnell wie noch nie durch das Sonnensystem transportieren könnte.

Mit ihrem Programm NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) ermöglicht es die NASA Forscher*innen, besonders futuristische Technologien zu entwickeln. An keine bisherigen Konzepte gebunden, können Projekte vorangetrieben werden, die keinen unmittelbaren Nutzen für die Raumfahrt bringen, aber in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnten.

Kernspaltung mit Uran

Das Unternehmen Howe Industries aus Arizona will eine so genannte PPR entwickeln, eine "Pulsed Plasma Rocket". In der Rakete sollen Projektile aus angereichertem Uran zur Kernspaltung gebracht werden. Eine Ummantelung einer Brennkammer aus Uran soll zusätzliche Strahlung erzeugen, um aus dem ursprünglich festen Projektil Plasma zu erzeugen, das dann mittels starker Magneten in eine gewünschte Richtung abgestoßen wird. Auf diese Art soll ein Schub von 100.000 Newton und ein spezifischer Impuls von 5.000 Meter/Sekunde erzeugt werden.