DigHum: Konferenz für digitalen Humanismus findet in Wien statt

Digitaler Humanismus klingt wie ein Buzzword. Hinter dem Begriff verbirgt aber nicht ein Marketing-Schmäh von selbsternannten Zukunftsforschern, sondern ein Ansatz, der fordert, dass Technologie zum Wohle der Gesellschaft entwickelt wird.

Wie das funktionieren kann, wird bei DigHum2025 diskutiert. Expertinnen und Experten kommen zusammen, um Technologie aus dem Blinkwinkel von menschlichen Werten und demokratischen Prinzipien zu betrachten. Das Motto der Konferenz lautet: „Shaping our digital future“ – formen wir unsere digitale Zukunft.

Renommierte Experten zu Gast

DigHum2025 findet an 3 Tagen statt. Eines der Highlights an Tag Eins ist die Keynote „AI and Democracy“ mit Lawrence Lessig und Moshe Vardi. Lessig ist Professor an der Harvard Universität und hat zuvor an Stanford das Center for Internet and Society gegründet. Vardi ist Professor an der ebenfalls renommierten Rice Universität und hat bereits etliche wissenschaftlichen Auszeichnungen erhalten.

Neben internationalen Besuchern ist auch die heimische Forschung zum Thema digitaler Humanismus vor Ort. Katja Bühler, wissenschaftliche Direktorin des Vienna Research Center for Visual Computing, nimmt am Panel „AI meets Society“ – KI trifft Gesellschaft teil. Brigitte Krenn, vertretende Direktorin des Austrian Research Institute for Artificial Intelligence, ist beim Workshop „Social Media and AI: What’s on the Research Agenda?” dabei, ebenso wie Sophie Lecheler von der Universität Wien.

Im Panel „Governing AI“ wird darüber diskutiert, wie KI reguliert werden kann und sollte. Einer der Teilnehmer ist Marc Rotenberg, Gründer des Center for AI and Digital Policy. Er ist international als Berater in KI-Themen tätig, darunter auch für die OECD. Er hat bereits mehrfach vor der Politik zu diesem Thema gesprochen, wie etwa vor dem US-Kongress, dem EU-Parlament und der UNESCO.

Die Keynote an Tag 3, „Innovation in the AI Age“, ist mit Michael Cusumano und Carina Zehetmaier stark besetzt. Zehetmaier ist Präsidentin des Vereins Women in AI Austria und renommierte KI-Expertin. Cusumano ist Professor am MIT und war bereits als Berater für 100 Unternehmen und Organisationen tätig, darunter die NASA und Weltbank.

Ticketpreise

Die Konferenz findet vom 26. bis 28. Mai im Wiener Museumsquartier statt. Ein Tages-Ticket kostet 70 Euro, ein Ticket für die gesamte Konferenz 149 Euro. Ermäßigung sind verfügbar, u. a. für Studierende und Pensionisten. Das reduzierte Tages-Ticket kostet 29 Euro, das 3-Tages-Ticket 69 Euro.

Das Programm, Informationen zu den Speakern und die Tickets gibt es auf der Konferenz-Website dighum.wien.