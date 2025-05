Türkische F-4 Phantom entgeht nur knapp einem Crash

Beim Training für das Flugzeugfestival Teknofest 2025 in Nordzypern entging eine F-4E Phantom II der türkischen Luftwaffe nur knapp einer Katastrophe. Bei einem Tiefflugmanöver kam der Kampfjet dem Boden gefährlich nahe. Es fehlten wohl nur Zentimeter und der " Terminator ", so der türkische Spitzname des Flugzeugs, hätte sich selbst terminiert.

Was passiert, wenn ein Flugzeug wirklich bei einer Airshow den Boden streift, zeigt folgendes Videos aus dem Jahr 2023. In Argentinien touchiert der Flügel einer Van's RV-7A den Grund, nur wenige Meter von den Zuschauern entfernt. Der Pilot hatte allerdings Glück im Unglück : Er konnte weiterfliegen und das Flugzeug sicher landen.

Flugzeug streift am Boden, fliegt weiter

Tanz deinen Doktortitel

Der diesjährige Gewinner des "Tanz deinen Doktortitel"-Wettbewerbs hätte wohl auch gute Chancen beim Eurovision Song Contest. Der finnische Chemiker Sulo Roukka beschreibt in seiner Performance, wie verschiedene Menschen Chemikalien wie Capsaicin in Chilis und Menthol in Pfefferminze wahrnehmen.