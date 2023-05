ViSP: In Wien wird die IT-Sicherheit menschlich gemacht

Der Vienna Cybersecurity and Privacy Research Cluster bündelt die Kräfte der Forschungseinrichtungen, um den digitalen Humanismus zu fördern.

Wien ist eine der größten Universitätsstädte im deutschsprachigen Raum. Universitäten, Fachhochschulen, Privatunis und etliche private Forschungseinrichtungen bilden eine hohe Konzentration an Wissen. Um diese Kapazitäten zu bündeln, wurde der ViSP gegründet. Der Vienna Cybersecurity and Privacy Research Cluster besteht aus IT-Security-Forschenden des AIT, Cybersecurity Austria, ISTA, SBA Research, TU Wien und der Uni Wien. „Gemeinsam wird an hochwirksamen und groß angelegten Forschungsprojekten gearbeitet. Die Lehraktivitäten in Schulen und Universitäten werden synchronisiert und es wird eine zentrale Anlaufstelle für Stakeholder gebildet, wie Industrien, Regierungen und gesellschaftliche Organisationen“, sagt Matteo Maffei, Professor an der TU Wien. Für Letzteres sieht sich vor allem SBA Research zuständig, das 2006 ebenfalls von mehreren Bildungs- und Forschungseinrichtungen gebildet wurde. „SBA Research ist ein Kristallisationspunkt der IT-Sicherheitsforschung. Es fungiert als wichtige Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie, indem es Unternehmen hilft, Forschungsergebnisse und Technologien in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umzuwandeln. Außerdem bietet es Schulungen, Kurse und Zertifizierungen an, um das Bewusstsein für die Bedeutung von IT-Sicherheit zu erhöhen und Expert*innen in diesem Bereich auszubilden und weiterzubilden“, sagt Edgar Weippl, Professor an der TU Wien.

Edgar Weippl "in Action" beim Unterrichten im Hörsaal © Arnold Pöschl

Am ViSP wird in vielen Bereichen der IT-Security geforscht, mit Schwerpunktthemen wie Kryptographie, Blockchains, Verifikation und Algorithmen. Maffei: „Ich arbeite derzeit an sicheren Entwicklungstechniken für dezentrale Finanzen, technischen Lösungen zur Unterstützung des Security- und Privacy-by-Design-Prinzips sowie Techniken zur Sicherheitsdurchsetzung für Deep Neural Networks. Alle diese Projekte sehen die Zusammenarbeit von ViSP-Partnern vor und werden von Förderorganisationen (z.B. FWF, Christian Doppler Lab und ERC) sowie nationalen und internationalen Unternehmen (z.B. Bitpanda und IOTA) unterstützt.“ Digitaler Humanismus Ein wichtiger Aspekt am ViSP ist der digitale Humanismus. Der Begriff wurde 2019 im „Wiener Manifest“ (PDF) geprägt. Vereinfacht gesagt wird darin gefordert, dass Technologie zum Wohle der Gesellschaft entwickelt wird. In den vergangenen Jahrzehnten hat Technologie stark die Gesellschaft geprägt und verändert, allerdings nicht nur zum Besseren. In dem Manifest stellen die Forschenden klar, dass ihre Aufgabe nicht ist die daraus entstandenen Nachteile einzudämmen, wie etwa Cybercrime und die Verletzung der Privatsphäre, sondern von Beginn an menschenzentrierte Innovationen zu fördern . „Der digitale Humanismus beinhaltet Anliegen wie Datenschutz und IT-Sicherheit, und es ist die IT-Security-Forschung, welche die ,Werkzeuge’ entwickelt um diese zu gewährleisten. Ich erwarte einen zunehmenden Austausch zwischen digitalem Humanismus und Sicherheitsforschung mit dem Ziel zu definieren, was wir erreichen wollen und zu verstehen, ob und wie dies technisch möglich ist“, erklärt Krzysztof Pietrzak, Professor am ISTA.

Krzysztof Pietrzak © Krzysztof Pietrzak

Der digitale Raum ist für Menschen Weippl hat ein konkretes Beispiel dafür, wie digitaler Humanismus bereits jetzt zur Anwendung kommt: „Ein Beispiel ist die Forderung nach mehr Datenschutz und Schutz der Privatsphäre von Individuen in der digitalen Welt. Der digitale Humanismus betont die Bedeutung der Wahrung der Grundrechte von Individuen im digitalen Raum, was auch eine wichtige Rolle in der Cybersecurity spielt. Es ist wichtig, dass technologische Lösungen im Bereich der Cybersecurity ethische Grundsätze und Werte berücksichtigen, um das Vertrauen der Benutzer*innen in die Technologie zu stärken.“ Eine der Kernbotschaften des digitalen Humanismus ist also, dass der digitale Raum zwar digital ist, aber trotzdem ein Raum für Menschen ist. Und genau deshalb sei es so wichtig, die Technologien von Beginn an beherrschbar für alle Menschen zu machen. „Digitalisierung und IT-Sicherheit stellen kein rein technisches Detailthema dar, welches nur durch bessere Technik gelöst werden kann. Technik wird immer von Menschen benutzt und durch die Benutzung auch entsprechend weiterentwickelt. Wenn die Technik nicht beherrschbar gebaut wird, d.h. wenn technische Systeme eine schlechte Benutzbarkeit aufweisen und nicht auf die Anforderungen der Benutzenden abgestimmt ist, aber auch wenn die Fähigkeiten der User*innen für die Benutzung von komplexen IT-Systemen nicht gut genug ausgebildet sind, wird die Technik unsere Erwartungen nicht ausreichend erfüllen und wir werden keine resiliente Gesellschaft erreichen“, sagt Helmut Leopold, Leiter des Center for Digital Safety & Security des AIT.

Helmut Leopold © AIT / Picture People