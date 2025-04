China will mit Verkehrssystem 100.000 Satelliten unter Kontrolle kriegen

Immer mehr Satelliten werden in den Weltraum befördert. Damit dieser nicht überfüllt wird und Satelliten nicht kollidieren, plant das Land ein Verkehrsmanagementsystem, berichtet die South China Morning Post (SCMP).

„Unsere Berechnungen zeigen, dass die niedrige Erdumlaufbahn mit etwa 100.000 Satelliten überfüllt sein könnte”, sagt Meng Lingjie, Direktor des Zentrums für Erdbeobachtung und Daten der Nationalen Weltraumbehörde Chinas (CNSA). Um die Nachhaltigkeit der Raumfahrt zu sichern, will die CNSA mit dem Verkehrsmanagementsystem die Platzierung und den Betrieb von Satelliten besser organisieren.

Nachhaltigere Raumfahrt

Laut Meng solle man dafür zuerst die Erfahrung nationaler Unternehmen auf den kommerziellen Sektor übertragen. Danach müsse man daran arbeiten, schnelle und flexible Starts zu ermöglichen.

„Sobald die Satelliten in der Umlaufbahn sind, müssen wir Kollisionen verhindern, koordinierte Dienste zwischen den Satelliten sicherstellen und eine sichere Zusammenarbeit mit Satelliten internationaler Anbieter gewährleisten”, sagt Meng.

5.000 Satelliten pro Jahr

Die chinesische Regierung unterstütze den kommerziellen Raumfahrtsektor. Dort würden mehrere groß angelegte Satellitenkonstellationen entwickelt. Laut SCMP seien in China 58 Satellitenfabriken in Betrieb, im Bau oder in Planung. Pro Jahr könnte das Land 5.000 Satelliten produzieren.

Die CNSA wolle beispielsweise den Zugang zu wichtigen nationalen Testeinrichtungen öffnen. Bisher waren diese nur Regierungsprojekten zugänglich. Außerdem wolle man Testumgebungen schaffen, um risikoreiche Weltraumprojekte zu prüfen. Nationale Teams sollen die Tests leiten. Die Ergebnisse sollen dann auch kommerziellen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.