Chinesische Satelliten bereiten dem US-Militär Sorgen

Das chinesische Satellitennetzwerk Jilin-1 dient zur Erdbeobachtung. Die über 100 Satelliten besitzen Spezialkameras, mit denen sie mit großer Geschwindigkeit hochauflösende Bilder aufnehmen und zur Erde schicken können. Wegen dieser besonderen Fähigkeiten macht sich das US-Militär nun immer mehr Sorgen. Denn das Pentagon befürchtet, dass Jilin-1 möglicherweise auch für militärische Zwecke verwendet wird.

Die USA haben neben China die meisten Satelliten – mehr als 8.000 Stück davon sind derzeit in der Erdumlaufbahn unterwegs. Das sind 12-mal so viele wie China derzeit betreibt. Allerdings haben die US-Satelliten zumeist andere „Spezialisierungen“ - die meisten davon gehören zum Netzwerk der Starlink-Satelliten, sind also Internetsatelliten.

Angst vor „Kill Webs"