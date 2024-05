Chinas Typ 076 entwickelt sich zu einem Monster-Kriegsschiff

Offizielle Details zum Typ 076, die auch als Yulan-Klasse bezeichnet wird, sind rar. Wie die Aufnahmen zeigen, ist es etwa 263 Meter lang und 43 Meter breit. Damit ist es 24 Meter länger und 11 Meter breiter als der Typ 075, und 53 Meter kürzer sowie 41 Meter schmaler als die Fujian.

Keine Details über Welldeck

In Sachen Ausmaße entspricht der Typ 076 am ehesten der USS America, die 260 Meter lang, aber nur 32 Meter breit ist. Die Schiffe der America-Klasse sind so konzipiert, dass sie F-35B Kampfjets und MV-22 Ospreys einsetzen können. Die ersten 2 Schiffe der America-Klasse haben allerdings kein Welldeck im Schiffsinneren verbaut, von wo aus amphibische Landungsboote mit Fahrzeugen, Lastwagen und Panzern ins Wasser gelassen werden können. Dieses soll erst in den kommenden Schiffsversionen verbaut werden.