Warum man diese Handys nie in Österreich sehen wird

Die restlichen Kuchenstücke gehen unter anderem an Google , Vivo und kleinere Anbieter. Daraus könnte man nun schließen, die aktuelle Smartphone-Landschaft besteht aus einer Handvoll Marken, deren Geräte sich kaum unterscheiden . Dem ist aber ganz und gar nicht so.

Auf der Messe in Barcelona ist etwa die Präsenz von Transsion nicht zu übersehen - jener Hersteller, der Marken wie Tecno , itel und Infinix im Programm hat. Die günstigen Smartphones des chinesischen Unternehmens sind besonders auf dem afrikanischen Kontinent sowie in Ländern Südostasiens beliebt.

Damit könne man den Smartphone-Akku unter optimalen Bedingungen in einer Stunde um 10 Prozent aufladen . Es handelt sich jedoch noch um einen Prototypen. Ob das Solar-Handy in dieser Form auch in die Serienproduktion geschickt wird, ist unklar.

Die Smartphones von Nubia selbst kommen hauptsächlich auf dem Heimmarkt in China gut an. Sie fallen in erster Linie mit einem außergewöhnlichen Design , schrillen Farben und einem unkonventionellen Look auf.

Eine große Rolle spielen auf der Handy-Messe auch Gaming-Smartphones , die in Österreich generell eher unter dem Radar fliegen. Vor allem in Asien gibt es populäre und professionelle eSport-Wettbewerbe bei denen die Teilnehmer in verschiedenen Handy-Games gegeneinander antreten.

Warum die Handys nicht nach Österreich kommen

Aber warum schaffen es diese Geräte nicht nach Österreich? Einerseits zielen viele dieser Unternehmen gar nicht auf den Markt in Mitteleuropa ab. Sie bieten beispielsweise besonders günstige Smartphones mit einer reduzierten Ausstattung an, die sich in Schwellenländern und Ländern mit niedrigen Einkommen besser verkaufen als in einem Hochlohnland wie Österreich.

Andererseits tun sich unbekannte Smartphone-Marken in Österreich schwer, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das liegt unter anderem daran, dass rund die Hälfte aller in Österreich verkauften Smartphones über die 3 großen Mobilfunker verkauft werden. Wird ein Handy nicht bei A1, Drei oder Magenta angeboten, etwa bei einer Vertragsverlängerung, dann bekommen 50 Prozent der Handy-Nutzer ein solches Gerät oder eine solche Marke nie zu sehen.

Wie schwierig es ist, in Österreich an Marktanteile zu kommen, verdeutlichen Google, Vivo, Oppo oder auch OnePlus und Realme. Auch sie gehören weltweit zu den marktbestimmenden Herstellern, kommen hierzulande aber nur in einem sehr begrenzten Umfang vor.

Nur rund 20 Prozent der Absätze bei Handys gehen in Österreich auf den reinen Online-Handel zurück, heißt es aus der Branche. Dort können die zuvor genannten Smartphones in der Regel gekauft und importiert werden. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die importierten Geräte in den heimischen Netzen auch funktionieren und dass die Software auf den europäischen Markt abgestimmt ist. Auch die Sache mit Zoll und Einfuhrumsatzsteuer sollte man bedenken: Das direkt aus China bestellte Handy könnte so um gut 25 Prozent teurer werden als gedacht.