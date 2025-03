Xiaomi 15 im Test: Leica-Kamera, AI-Tools, aber auch Aufholbedarf

Mit der Redmi-Linie hat Xiaomi wieder zu seinen Wurzeln zurückgefunden und preiswerte Smartphones an den Start geschickt. Mit der T-Serie ist dies zum Teil ebenso gelungen. Ob auch das neue Xiaomi 15 mit seiner Leica-Kamera ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten hat, habe ich mir angesehen.

Auch wenn sich Xiaomi vor vielen Jahren mit besonders günstigen aber hochwertigen Smartphones einen Namen machen konnte, hat der Hersteller in letzter Zeit diesen Pfad zumindest zum Teil verlassen.

Das Xiaomi 15 hat nun keinen glänzenden Aluminiumrahmen mehr, sondern einen Metallrahmen, der ganz ohne Glanz auskommt und dadurch deutlich unauffälliger wirkt. Mir gefällt auch das quadratische Kameramodul auf der Rückseite, in dem alle 3 Objektive integriert sind. Mit einer Bildschirmdiagonale von 6,36 Zoll gehört das Xiaomi 15 zu den eher kleinen Handys .

Beim Design bleibt Xiaomi bei einem bewährten Konzept. Seit dem Xiaomi 13 sieht das Standardgerät der Flaggschiffreihe immer ziemlich ähnlich aus. Das ist auch dieses Jahr so und das ist auch gut so: flacher Rahmen, leicht abgerundete Kanten zur Rückseite hin, zum Bildschirm schließt das Gehäuse geradlinige ab, wenig Schnickschnack .

Geradliniger Look

Dasselbe gilt für den Fingerprintsensor , der sich im Display befindet. Auch hier herrscht ein hohes Level an Zuverlässigkeit. Er ist rasch eingerichtet und in der Lage, das Handy blitzschnell zu entsperren .

Das wirkt um einiges natürlicher, als wenn man dabei auf die künstliche Unschärfe des Porträtmodus zurückgreift. Wobei auch dieser Modus hervorragend gut funktioniert und dem Bild - je nach Blendenzahl - nur wenig an Natürlichkeit nimmt.

Das liegt wohl auch daran, dass dem Weitwinkelobjektiv im Gegensatz zum Tele kein optischer Bildstabilisator zur Seite steht. Das Teleobjektiv funktioniert nämlich wieder wesentlich besser, mit mehr Sättigung und überaus klaren Bildern. Am deutlichsten zu sehen ist dies auch wieder im Nachtmodus.

Im Gegensatz zur Hauptkamera fällt die Qualität des Weitwinkelobjektivs deutlich zurück. Bei Tageslicht ist dies noch verkraftbar, die Bilder sind jedoch nicht ganz so farbstark. Bei guten Lichtbedingungen liefert aber auch die Weitwinkelkamera großartige Fotos. Im Nachtmodus treten die Schwächen aber deutlich zutage.

Am Chipset gibt es nicht das Geringste auszusetzen. Der Snapdragon 8 Elite von Qualcomm ist der derzeit stärkste Prozessor für Android-Geräte. Insofern ist hier wenig Luft nach oben.

Samsung muss sich zwar den Vorwurf gefallen lassen, eine solche Funktion von Apple kopiert zu haben. Trotzdem handelt es sich aber noch immer um ein praktisches Feature , von dem Samsung-Nutzer unter One UI 7 profitieren. So etwas täte auch dem HyperOS von Xiaomi gut - oder zumindest eine gewisse Konsistenz beim User-Interface .

Spielt man Musik über Spotify, wird dies in der Statusleiste nicht ausgewiesen. Beim Recorder wiederum werden dort ein interaktives, buntes Symbol und die Recording-Zeit dargestellt. Bei anderen Live-Aktivitäten gibt es allerdings keine entsprechende Anzeige, wie man es etwa vom Dynamic-Island auf den iPhones oder mittlerweile auch von aktuellen Samsung-Smartphones her kennt.

Bei der Stoppuhr , die man ebenso über die Standard-Clock-App startet, gibt es hingegen keine solche Anzeige in der Statusleiste. Nutzt man beispielsweise Google Maps für die Navigation, wird in der Statusleiste wiederum das Navi-Symbol angezeigt. Dieses monochrome Symbol ist allerdings nicht interaktiv : Tippt man drauf, tut sich nichts.

Ähnlich inkonsistent verhält sich die Statusleiste selbst. Startet man etwa einen Timer , wird der Countdown auf der linken Seite in der Statusleiste dargestellt - samt farbigem Timer-Symbol und der aktuellen Timer-Zeit . Diese Anzeige ist sogar interaktiv . Klickt man in der Statusleiste dort drauf, gelangt man direkt zum Timer in der Clock-App .

Neue AI-Features funktionieren gut

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind nun einige KI-Funktionen hinzugekommen. Praktisch ist unter anderem die Möglichkeit, Live-Untertitel während einer Audioaufnahme zu erstellen. Sobald der Recorder etwa einen Vortrag aufzeichnet, werden in Echtzeit die Untertitel und somit ein Transkript dargestellt. Im Nachhinein kann man sich den gesamten Vortrag per KI zusammenfassen lassen. All das funktioniert sehr gut und liefert brauchbare Ergebnisse.

Außerdem haben die neuen Xiaomi-Flaggschiffe eine Text-KI erhalten, die in mehreren Apps funktioniert. Sowohl in der vorinstallierten Notes-App als auch in der Keep-App von Google kann man auf das AI-Tool zurückgreifen. Damit kann man sich Texte zusammenfassen lassen und neue Formulierungen generieren lassen und dabei die gewünschte Tonalität auswählen.

Die Text-KI hat überraschend gut funktioniert. Ein langer Text in deutscher Sprache konnte beispielsweise effizient auf die wichtigsten Punkte reduziert werden. Davon abgesehen haben die neuen Xiaomi-Spitzengeräte auch das praktische "Circle to Search"-Feature von Google integriert.