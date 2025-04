Diese futuristischen E-Motorräder wird man bald öfters sehen

Das finnische Unternehmen Verge bietet seinen Felgenmotor jetzt auch anderen Herstellern an.

Wenn man die Motorräder von Verge zum ersten Mal sieht, fällt sofort das Hinterrad auf. Es sieht leer aus. Keine Speichen, keine Ketten oder sonst etwas, das auf einen Antrieb schließen lässt.

Obwohl die E-Motorräder an Tron oder Cyberpunk erinnern, sind sie keine Konzeptstudien und keine Prototypen. Man kann sie ab etwa 36.500 Euro kaufen. Trotzdem sieht man sie kaum auf der Straße - was auch an dem hohen Preis liegen dürfte.