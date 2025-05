Sky stellt sich neu auf und bringt eine neue Streaming-Box

Auf der neuen Streaming-Box laufen nicht nur alle Sky-Premium-Programme, es sind auch zahlreiche klassische Streaming-Anwendungen, Mediatheken-Apps sowie lineare Free-TV-Sender in HD verfügbar. Außerdem ist das neue Gerät deutlich kleiner und leistungsfähiger als die aktuelle Streaming-Box von Sky. Voraussetzung dafür ist eine Internetverbindung.

Streaming-Box zum Mieten

Man könnte meinen, Sky geht damit auf direkte Konkurrenz zu Streaming-Geräten wie den Fire-TV-Sticks von Amazon oder dem TV-Streamer von Google. Doch Sky setzt auf ein eher ungewöhnliches Modell. Die neue Streaming-Box kann man nämlich nicht kaufen.

"Sie wird leihweise für die Dauer des Sky Abonnements zur Verfügung gestellt", heißt es von Sky gegenüber der futurezone. Ein Blick nach Deutschland zeigt, wie ein solches Abo preislich aussieht. Dort gibt es Sky Stream nämlich schon länger.

Die Preise

Im Jahresabo kommt man dort auf 5 Euro monatlich. Ohne dieser Jahresbindung sind 15 Euro monatlich zu berappen. Dafür bekommt man die neue Streaming-Box sowie lineare Free-TV-Sender in HD. Auf der Streaming-Box befinden sich die Apps für Mediatheken und Streaming-Dienste, einen klassischen App-Store wird es aber nicht geben.

In Österreich soll Sky Stream ab 25 Euro pro Monat zu haben sein - vorausgesetzt, man schließt einen Jahresvertrag ab. "Enthalten ist dann die Sky Stream Box zur Leihe und das Entertainment Plus Paket inklusive Sky Serien und Dokus sowie Netflix", wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte. Das Abo könne durch weitere Premium-Pakete von Sky (Cinema, Sport, Bundesliga) und Zusatzoptionen (Multiscreen, UHD) erweitert werden. Demnach kommt man mit Live-Sport dann auf 35 Euro pro Monat.

