Im Test: Die Streaming-Box, von der ihr noch nie gehört habt

Diese 4K-Streaming-Box will sich gleichzeitig als smarter Speaker hervortun. Ob das gut geht?

Wer 4K-Inhalte streamen will, könnte bei den preiswerten Thomson-Geräten fündig werden.

Aktuell gibt es im Thomson-Sortiment Bluetooth-Lautsprecher, CD-Player, Tablets, Laptops, TV-Geräte und auch mehrere Streaming-Devices. Davon habe ich mir das Spitzengerät angesehen: die Thomson Streaming Box Plus 270 .

In seiner erlebnisreichen Geschichte, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht , mischte Thomson zwar immer auf dem Markt für Heimelektronik mit, spielte aber in den vergangenen Jahren eher eine Nebenrolle.

Doch dann wurde ich auf Thomson aufmerksam. Das ist jene Marke aus Frankreich, die man eigentlich kennt, bei der man aber nie so genau weiß, wofür sie überhaupt steht und was sich dahinter verbirgt.

Die erste Anlaufstelle bei der Suche nach einem Streaming-Stick ist Amazon . Die Fire TV Sticks des Online-Händlers werden regelmäßig zu unschlagbar günstigen Preisen verkauft. Auch Google drängt sich mit seinem Streaming-Devices immer wieder in den Vordergrund. Ansonsten gibt es kaum Streaming-Sticks oder Streaming-Boxen von namhaften Anbietern.

Was die Thomson-Box aber auszeichnet, sind ihre smarten Features. Sie ist nämlich gleichzeitig ein Lautsprecher mit integrierten Mikrofonen , die an den Google Assistant angeschlossen sind. Mehr dazu später.

In erster Linie handelt es sich dabei um eine gewöhnliche Streaming Box, die auf Google TV zurückgreift und sich in ihrer Funktionalität nicht maßgeblich von den Fire-TV-Sticks oder dem Google TV Streamer unterscheidet.

Thomson Streaming Box Plus 270

Thomson Streaming Box Plus 270

Bei den Streaming-Apps habe ich alles gefunden, was ich mir erwarte, das auf einer modernen Streaming-Box verfügbar sein sollte. Dazu zählen etwa Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Apple TV+, Joyn, sämtliche Mediatheken, News-Apps, Spotify und andere Musik-Anwendungen.

Google TV bedeutet auch, dass man einen Google-Account benötigt und dass man Zugriff auf sämtliche Apps hat, die für Android TV zur Verfügung stehen. Installiert werden die Anwendungen über den Play Store , den Android-User vom Smartphone her kennen.

Lieferumfang der Thomson Streaming Box Plus 270

Bei der Bedienung im Alltag läuft die Thomson Streaming Box Plus 270 wie geschmiert. Alle Features und das Navigieren durch die verschiedenen Apps funktionieren ohne Verzögerung . Das Chipset sowie die 3 GB RAM reichen aus, dass das komplette System absolut nicht behäbig daherkommt.

Die Fernbedienung der Thomson Streaming Box Plus 270

"Hey Google" auf der Streaming-Box

Über die beiden integrierten Mikrofone kann die Box direkt mit Sprachbefehlen gefüttert werden. Das klingt insofern praktisch, weil sich die Streaming-Box dadurch freihändig bedienen lässt. Wie bei einem herkömmlichen Smart-Speaker kann man damit alle Geräte ansprechen und steuern, die in Google Home hinterlegt sind.

In der Praxis sieht das aber ein bisschen anders aus. Zwar kann man mit "Hey Google" beispielsweise die Lautstärke während der Wiedergabe regulieren. Dieser Vorgang dauert aber ungleich länger, als der Griff zur Fernbedienung. Darüber hinaus ist die Volume-Steuerung per Sprachbefehl wesentlich ungenauer als per herkömmlichem Tastendruck.

Hilfreich ist die Sprachsteuerung hingegen, wenn man einen Suchbegriff nicht mühsam mit der Fernbedienung eintippen will. In diesem Fall ist aber die Voice-Assistant-Taste auf der Fernbedienung zielführender als den Weg über "Hey Google" und die Mikrofone an der Box.

