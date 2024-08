Googles Chromecast-Nachfolger TV Streamer ist da

Anschlüsse

Die Box verfügt neben dem obligatorischen HDMI-2.1-Anschluss noch über einen USB-C-Port für die Stromversorgung und einen Ethernet-Port. (1 Gbit/s). RAM und Speicherplatz sind im Vergleich zum Chromecast deutlich nach oben geschraubt worden und liegen bei 4 bzw. 32 GB.

Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) sowie Bluetooth 5.1 sind mit an Bord. Auffallend ist hier, dass der neueste Standard Wi-Fi 6 (802.11ax) nicht unterstützt wird.

Bei den Bildformaten ist alles mit an Bord, was man für den Medienkonsum brauchen kann. Unterstützt werden Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG als Video- und Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos als Audio-Formate. 4K HDR wird mit bis zu 60 fps abgespielt.

➤ Mehr lesen: US-Gericht: Google kam auf illegalem Weg zum Suchmaschinen-Monopol