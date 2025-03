Segway Navimow i105 im Test: Was taugt ein kabelloser Mähroboter?

Ich habe die Antenne direkt am Dach des Gartenhäuschens montiert , wo sie umgehend perfekt funktioniert hat. Besonders hilfreich dabei ist das optional erhältliche Antenna Extension Kit ( 49,99 Euro ). Die Stange ist raffiniert konstruiert , sodass die Antennen flexibel in alle Richtungen auf schrägen Flächen optimal angeschraubt werden kann.

Grünflächen können auch in mehrere Zonen unterteilt werden. Will man den Mäher in eine getrennte Rasenfläche tragen, gibt es auf der Unterseite 2 praktische Griffe . Mit 11 Kilogramm ist er auch nicht allzu schwer.

In der Folge können weitere Rasenflächen kartiert werden, es lassen sich Grünflächen über so genannte Kanäle miteinander verbinden und es können auch virtuelle Grenzen innerhalb der Rasenflächen eingezeichnet werden – etwa Blumenbeete, Teiche oder sonstige No-Go-Areas.

Dafür verbindet man den Mäher per Bluetooth mit dem Smartphone. Die Navimow-App dient nun als Fernsteuerung für den Roboter , den man die Grenzen der Grünfläche entlangfahren lässt. Sobald man wieder am Ausgangspunkt angelangt ist, wird daraus eine Karte erstellt , die dem Mäher als Orientierung dient.

Beim allerersten Mähen war er noch überaus vorsichtig und hat sich nicht ganz bis in die Ecken und an die Ränder gewagt. Das hat sich von Mal zu Mal gebessert . Nach einigen Durchgängen hat er dann alle Bereiche entsprechend gemäht.

Ähnlich sieht es an den Rändern der Grünflächen aus. Ist der Rasen durch eine Mauer oder einen Zaun begrenzt, wird ein Mähroboter nicht bis ganz zur Grenze mähen können. Das lässt schon allein das Mähwerk nicht zu. Schließt der Rasen aber flach ab, so kann der Roboter über die Kante mähen , sodass keine Grashalme stehen bleiben.

Der Nachteil ist, dass er dafür nicht ganz so nah an einen Baumstamm mäht. Ein blinder Mäher würde sich dem Baumstamm nähern, bis er anstößt. Der Navimow i105 sieht den Baum, macht schon früher kehrt und lässt daher mehr Grashalme stehen.

Der allergrößte Vorteil am kabellosen Mäher ist das nachträgliche Verändern der Mähzonen . Die erstellten Karten können nämlich in wenigen Minuten abgeändert werden – beispielsweise, wenn man am Garten etwas umstellt oder wenn man beim ursprünglichen Erstellen ein bisschen ungenau war.

Wie jeder Mähroboter ist auch der Navimow i105 für einen regelmäßigen Einsatz ausgelegt. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn der Roboter in kurzen Abständen die Rasenflächen mäht. In der App kann dafür ein Wochenplan erstellt werden – wann und wie oft welche Zone angesteuert werden soll.

Wenn gewünscht, kann der Mäher auch so eingestellt werden, dass er quasi bei jedem Wetter unterwegs ist. Es ist also auch möglich, im Regen den Rasen zu mähen.

Fazit

Den Mähern mit Begrenzungskabel geht es an den Kragen: Der Siegeszug der kabellosen Mähroboter hat begonnen. Und der Navimow i105 von Segway schickt sich an, der Maßstab in dieser neuen Mäher-Generation zu werden. Das liegt einerseits am vergleichsweise niedrigen Preis von 999 Euro und andererseits an der überaus unkomplizierten Handhabe.

Im Vergleich zum Verlegen eines Begrenzungsdrahtes ist die Inbetriebnahme des Navimow i105 ein Kinderspiel und in kürzester Zeit erledigt. Will man irgendwann die zu mähende Fläche verändern oder anpassen, kann der kabellose Roboter seine volle Stärke ausspielen: Mithilfe der App geht das ebenso in wenigen Minuten über die Bühne.

Bedenken, dass sich der Mähroboter ohne Begrenzungskabel nicht effizient zurechtfinden würde oder überhaupt ausbüxen könnte, kann man über Bord werfen. Im Gegenteil: Die eingespeicherten Karten, die Onbord-Kamera, sowie die GPS- und RTK-Navigation ermöglichen sehr effizienteres Mähen.

Die Alternativen

Segway hat neben dem Navimow i105 ein baugleiches Modell im Portfolio, das für größere Flächen ausgelegt ist. Der Navimow i108 hat lediglich eine größere Batterie und ist für bis zu 800 Quadratmeter geeignet. Er ist mit 1.299 Euro auch ein gutes Stück teurer.

Für Rasenflächen ab ungefähr 1.000 Quadratmeter gibt es bei Segway die neue X3-Serie. Sie baut auf einem verbesserten Navigationssystem auf und ist grundsätzlich leistungsstärker. In Europa werden die X3-Mäher demnächst auf den Markt kommen.