Gruseliger humanoider Roboter hat künstliche “Muskeln”

Das polnisch-amerikanische Robotik-Unternehmen Clone Robotics hat diese Woche einen Androiden-Prototypen namens „Protoclone“ präsentiert, der über 1.000 Muskelfasern und 500 Sensoren haben soll. Durch diese besondere Ausstattung soll sich der humanoide Roboter mit außergewöhnlicher Präzision bewegen.

In einem Video, das Clone Robotics am Mittwoch auf X teilte, sieht man Protoclone, wie er an einem Seil hängt und seine Gliedmaßen bewegt.