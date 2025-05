Neue Details zu geplantem Riesen-Flugzeug Liberty Lifter

Die Militär-Forschungsagentur DARPA will ein fliegendes Boot entwickeln lassen.

Entwickelt wird der Liberty Lifter von Aurora Flight Sciences , einer Tochtergesellschaft von Boeing . Auf einer Messe wurden nun neue Details zum Liberty-Lifter-Programm genannt, wie The War Zone berichtet . Schon im Herbst 2024 wurden Renderings veröffentlicht, die den Flieger zeigen.

Im Rahmen des Liberty-Lifter-Programms will die militärische US-Forschungsagentur DARPA ein riesiges Transportflugzeug entwickeln. Dabei handelt es sich ein sogenanntes Bodeneffektfahrzeug, auch Ekranoplan . Dieses fliegt in sehr geringer Höhe über Wasser und nutzt dabei den sogenannten Bodeneffekt , um besonders effizient Auftrieb zu erzeugen. Durch den geringen Abstand zwischen Tragfläche und Boden entsteht dabei ein Luftpolster , das den Druck unter der Tragfläche erhöht.

In einem ersten Schritt soll ein Demonstrator entstehen, der etwa 80 Prozent der final geplanten Größe aufweisen soll. Mit einer Spannweite von rund 66 Metern und einer Nutzlast von etwa 25 Tonnen orientiert sich das Fluggerät an der Kapazität einer C-130 Hercules, wie nun konkret bekannt gegeben wurde. Die Spannweite ist damit in etwa mit der einer Boeing 747-8 zu vergleichen.

Das fertige Modell soll schließlich eine Nutzlastkapazität wie eine C-17A Globemaster III aufweisen. Das angegebene maximale Nutzlastgewicht der C-17 liegt bei etwa 82 Tonnen, obwohl die Flugzeuge typischerweise mit Fracht und Personal im Volumen von etwa 60 Tonnen oder weniger fliegen.