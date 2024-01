Chinas “Seemonster” treten zum Elephant Walk an

Zum Jahresabschluss machte China einen „Elephant Walk“ mit seinen neuen Amphibienflugzeugen, berichtet die Flugrevue . Alle 4 Prototypen von AG600M wurden dazu der Rollbahn des Flugtestzentrums in Pucheng versammelt. Es war das erste Mal, dass alle 4 Wasserflugzeuge zusammen vorgeführt wurden. Der allererste Prototyp von der AG600 wurde schon 2017 präsentiert. Dieses Ursprungsmodell wurde in der Folge weiterentwickelt und verbessert.

Einsatz am Wasser und in der Luft

Die 4 Testmaschinen können nicht nur am Land starten und landen, sondern auch auf dem Wasser. Sie sind in etwa so groß wie ein Airbus. Die AG600M wurde speziell für Löscheinsätze entwickelt. Sie kann von einem Stausee Löschwasser holen und dann im Anschluss aus der Luft einen Waldbrand löschen.