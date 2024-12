Musks Anti-Wikipedia-Aufruf geht nach hinten los

Nach dem Aufruf zum Spendenboykott an Wikipedia schossen die Spenden an die Plattform in die Höhe.

Der Aufrief schien allerdings das Gegenteil bewirkt zu haben. Wie die öffentlich einsehbaren Spenden an die Wikimedia Foundation zeigen, stiegen die Spenden nach dem Aufruf stark an. Während die Tage vor dem Aufruf rund 800.000 bis 900.000 Dollar an Spenden flossen, waren es in den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen im Schnitt deutlich über eine Million. Am 27. Dezember wurden sogar mehr als 1,7 Millionen Dollar gespendet.

Musk-Beitrag beflügelte Spendensumme

In den vergangenen 3 Tagen allein kamen somit mehr als 4,4 Millionen Dollar zusammen. Nun könnte man meinen, dass die Weihnachtsfeiertage traditionell eine Zeit sind, wo die Spenden an Wikipedia ansteigen. In den vergangenen 3 Jahren wurden im gleichen Zeitraum allerdings nur etwa 2,5 Millionen Dollar gesammelt, 2020 schaffte man immerhin rund 3 Millionen. Dass sich der X-Beitrag von Elon Musk positiv auf die Spendenbereitschaft ausgewirkt hat, ist also nicht unwahrscheinlich.

Mehr Spender

Auch die Zahl der Leute, die an den Wikipedia-Eigentümer Wikimedia Foundation spendeten, schoss in die Höhe. In den vergangenen 3 Tagen spendeten mehr als 230.000 Menschen an die Organisation. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum nur 170.000 Menschen, im Jahr davor waren es ähnlich viele.