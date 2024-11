Tesla-Fahrer kleben sich Anti-Elon-Musk-Sticker auf ihre Autos

"Die Verkäufe sind wirklich in die Höhe geschnellt. Am Tag nach der US-Wahl waren die Verkaufszahlen am höchsten", heißt es in einer Reportage des Guardian. Die Rede ist aber nicht von E-Autos der Marke Tesla. Vielmehr geht es um Anti-Elon-Musk-Sticker, die sich enttäuschte Tesla-Fahrer und -Fahrerinnen auf ihre Autos kleben.

Es ist gar nicht allzu lange her, als Elon Musk als klimaschützender Technologievorreiter von den US-Liberalen hochgeschätzt wurde. Die Tesla-Autos galten als innovativ. Wer eines fuhr, fühlte sich der Avantgarde zugehörig und sah sich als Wegbereiter der Energiewende.

In relativ kurzer Zeit hat sich dieses Image komplett gedreht. Musk kokettierte immer mehr mit rechtsextremen Ansichten, biederte sich an Donald Trump an und verwandelte Twitter in X, eine virale Hassschleuder.

