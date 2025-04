Wie Sauerstoff beim Speichern von grüner Energie hilft

In einem Christian Doppler Labor an der TU Wien wird an Sauerstoff-Ionen-Batterien geforscht. In Zukunft könnte damit Energie gespeichert und Netze entlastet werden.

Die Windräder drehen sich auf Hochtouren und die Sonne brennt vom Himmel. An Tagen wie diesen steht viel Energie zur Verfügung. So viel, dass wir gar nicht alles davon nutzen können und Netzbetreiber vor Herausforderungen gestellt werden. Denn wenn es einen Überschuss an Energie in den Stromnetzen gibt, geraten diese an ihre Grenzen. Um das zu verhindern, braucht es Speichertechnologien. Eine Möglichkeit stellen Sauerstoff-Ionen-Batterien dar. Diese werden an der TU Wien im frisch eröffneten Christian Doppler Labor (CD-Labor) für Sauerstoff-Ionen-Batterien erforscht. Stromspeicher für wenige Stunden „Es besteht ein enorm dringender Bedarf an stationären Stromspeichern. Insbesondere für den Zeitraum von 10 Stunden, also vom Ende der solaren Stromerzeugung am Tag bis zum Bedarf in der Nacht”, sagt Alexander Opitz. Er ist Leiter des CD-Labors und will mit seinem interdisziplinären Team die Entwicklung von Sauerstoff-Ionen-Batterien vorantreiben. Im Moment werden dort Sauerstoff-Ionen-Batterien im Labormaßstab hergestellt. Sie sind also erst einige Zentimeter groß. Das soll sich in Zukunft aber ändern.

Laborleiter Alexander Opitz beim Einbau einer Sauerstoff-Ionen-Batterie-Probe in einen Hochtemperaturmessstand in den Labors des Forschungsbereichs Technische Elektrochemie der TU Wien © Matthias Heisler | TU Wien