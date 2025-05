So viel Strom liefern Photovoltaik-Anlagen trotz Wolken und Regen

Photovoltaik ist schon heute ein wichtiger Stromlieferant. Doch wie wetterabhängig ist die Technologie wirklich?

Es ist ein Dienstagvormittag, der Himmel ist bewölkt und sogar ein paar Regentropfen fallen herab. Auch wenn sich die Sonne nicht zeigt, liefert sie, was man sich von ihr verspricht: Energie. Ein Blick in die App einer hauseigenen Photovoltaik-Anlage bestätigt das. Trotz der trüben Witterung erzeugt die 6-Kilowatt-Anlage auf dem Dach in diesem Moment 2,36 Kilowatt Strom - also etwas mehr als ein Drittel ihrer maximalen Leistung. Der Unterschied zwischen direktem und diffusem Sonnenlicht „Grundsätzlich wandeln Photovoltaik-Anlagen jedes einfallende Licht passender Wellenlänge direkt in elektrischen Strom um”, sagt Marcus Rennhofer, Photovoltaik-Experte beim Austrian Institute of Technology. Das heißt: Photovoltaik-Anlagen können sowohl direktes als auch diffuses Sonnenlicht nutzen. Beim direkten Sonnenlicht, also wenn keine Wolken die Strahlung abschwächen, spielt der Einfallswinkel der Sonne auf den Solargenerator eine große Rolle. „Das bedeutet, dass in den Morgen- und Abendstunden, wenn die Sonne sehr nah am Horizont steht, das Sonnenlicht von der Glasoberfläche reflektiert werden kann”, so Rennhofer. Wenn die Sonne hingegen sehr hoch steht, liefert das direkte Sonnenlicht einen hohen Beitrag zur Energieerzeugung der PV-Anlage. Auf der anderen Seite gibt es auch diffuse Einstrahlung, also jene, die auftritt, wenn Sonnenlicht durch Wolken in der Atmosphäre gestreut wird. „Die diffuse Strahlung kann man sich ein bisschen vorstellen wie das Himmelsblau: Von allen Richtungen kommt ungefähr gleich viel Licht. Deshalb kann Diffuslicht auch sehr gut zu allen Tageszeiten von der Photovoltaik-Anlage verarbeitet werden”, erklärt Rennhofer. Diese Art von Licht kann also auch bei Wolken, Regen oder Schneefall für Strom sorgen.

Die Rolle der Wolkentypen Wolke ist aber nicht gleich Wolke. Denn es gibt verschiedene Arten von Wolken, zum Beispiel die typischen weißen Wolken am Himmel, die Kumuluswolken genannt werden. „Kumuluswolken führen zu einer Reduktion der direkten Sonnenstrahlung”, sagt Rennhofer. Auf der anderen Seite gibt es auch Zirruswolken, die wie ein dünner Schleier vor der Sonne und hoch oben am Himmel liegen. „Diese können zu einer Abschwächung, aber auch zu einer Verstärkung der Sonnenstrahlung führen, weil das Licht gestreut werden kann”, erklärt der Photovoltaik-Experte. Diffuses Licht, das von Zirruswolken abgestrahlt wird, kann PV-Anlagen je nach Ausrichtung helfen, mehr Strom zu erzeugen. Es macht also einen Unterschied, um welche Wolken es sich handelt und wo sie sich befinden. „Wolken können also zu einer Verstärkung, aber meistens zu einer Abschwächung der photovoltaischen Energie führen”, so Rennhofer. Konkret bedeutet das: An Tagen mit wechselnder Bewölkung gehe der Ertrag laut Rennhofer um ca. 30 bis 50 Prozent zurück, verglichen mit jenem bei vollkommen blauem Himmel. An Tagen mit vollständiger Bewölkung, ganztägigem Regen oder auch im Winter können es bis zu 86 Prozent weniger Ertrag sein. „Da hat man aber eine große Bandbreite, die von verschiedenen Faktoren abhängt”, so Rennhofer. Photovoltaik-Anlagen liefern fast immer Strom Dass eine Photovoltaik-Anlage tagsüber gar keinen Strom liefert, sei fast nicht möglich. „Außer, man hat sehr viel Schnee auf der Anlage liegen. Da kann es sein, dass sich die Photovoltaik-Anlage nicht einschaltet. Aber sogar bei einem halben Meter Schnee liefert eine Photovoltaik-Anlage Strom”, so Rennhofer. Saharastaub sei übrigens in unseren Breiten nicht wirklich ein Problem für Photovoltaik-Anlagen. „Grundsätzlich mindert jede Art von Verschattung den Ertrag. Das kann eben auch Verschmutzung sein. Messungen zeigen aber, dass die Module bis zu einem gewissen Anteil an Staubbelag fast keinen Verlust erleiden”, sagt Rennhofer. Einige Tage Saharastaub sind also bei uns kaum ein Problem. Vor allem, weil der Regen die Module auch reinigt. In südlichen Breiten, wo es seltener regnet, ist das sogenannte Soiling schon ein Problem, dem man mit Reinigung aber entgegenwirken kann. „Grundsätzlich ist Photovoltaik eine Technologie, die für alle Wetterlagen geeignet ist", betont Rennhofer. ➤ Mehr lesen: Wo wir überall Photovoltaik-Anlagen brauchen Was man beim Aufbau beachten kann Vor allem auch, weil man die Technologie ständig weiterentwickelt. So hat sich zum Beispiel das Design verändert. „Heute bestehen Photovoltaik-Module beispielsweise aus mehreren und kleineren Zellteilen. Dieser innere Aufbau macht sie resistenter gegen Verschattungsverluste”, so Rennhofer. Es gibt aber auch beim Aufbau selbst ein paar Schrauben, an denen man drehen kann, um das meiste aus der Anlage herauszuholen. Zum Beispiel spielt der Neigungswinkel der Anlage eine wichtige Rolle. Für Aufdachanlagen bei Flachdächern hat man üblicherweise einen Neigungswinkel zwischen 15 und 30 Grad. „Südorientierte Anlagen werden ein bisschen steiler aufgestellt. West-Ost orientierte Anlagen, wo man die Hälfte der Module nach Osten und die andere nach Westen ausrichtet, haben typischerweise Neigungswinkel kleiner 20 Grad”, führt Rennhofer aus. Bei normalen Satteldächern kann man sich den Neigungswinkel nicht aussuchen, sondern diese werden parallel zum Dach angebracht. Eine Photovoltaik-Anlage, die aber beispielsweise optimal zur Sonne Richtung Süden ausgerichtet ist, liefert immer zu Mittag und im Sommer ein Erzeugungsmaximum.

