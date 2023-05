Wo wir überall Photovoltaik-Anlagen brauchen

Wie weit sind wir beim Ausbau von Solarenergie in Österreich eigentlich? Was noch zu tun ist, verrät uns ein PV-Experte.

Österreich hat 2022 einen wahren Solar-Boom hingelegt. Vergangenes Jahr wurde bei den neu installierten Photovoltaik-Anlagen erstmals die Gigawattmarke geknackt. Doch wo stehen wir beim Solarausbau in Österreich eigentlich? Die futurezone hat bei Hubert Fechner, Obmann der österreichischen Technologieplattform Photovoltaik, nachgefragt.

„Bis Ende 2022 haben wir Photovoltaik-Anlagen im Umfang von etwa 3,8 Gigawatt (GW) in Österreich installiert gehabt. Wir brauchen voraussichtlich aber 50 GW oder mehr, um die Klimaschutzziele zu erreichen“, so Fechner zur futurezone. „Wir sind nicht einmal bei einem Zehntel des Ausbaus, der dafür notwendig ist. Das heißt: Wir brauchen Photovoltaik überall, wo es möglich ist“, so Fechner.

Anlagen auf Gebäuden sind nur ein kleiner Teil

Doch was darf man sich unter „überall“ vorstellen? Die meisten denken bei Photovoltaik-Installationen an Befestigungen an Gebäuden, Dächern und Fassaden. Das ist auch gut so. „Es sollte kein Gebäude mehr gebaut werden, ohne in Dächer integrierte PV-Anlage. Auch Fassaden und andere Außenhüllen von Gebäuden sollten genützt werden. Mittlerweile rechnet sich eine PV Anlage sogar schon auf flachen Norddächern wirtschaftlich, weil die Strompreise gestiegen sind“, erklärt Fechner. Doch selbst wenn man das Gebäudepotenzial für Photovoltaik voll ausnützen würde, würde man über diesen Weg maximal etwa 15 bis 30 Prozent des notwendigen Ausbaus erreichen.

Agri-PV-Anlagen für Landwirtschaft

„Wir werden für Photovoltaik-Anlagen auch Freiflächen brauchen. Einerseits denke ich da an Agri-PV-Anlagen, andererseits an das Grünland“, sagt Fechner. Agri-PV bedeutet, dass eine landwirtschaftliche Fläche gleichzeitig für die Erzeugung von Nahrungsmittel und Solarstrom genutzt wird. Solche Anlagen werden derzeit vom Klimaministerium besonders gefördert. In Bruck an der Leitha entstand im vergangenen Jahr eine Agri-PV-Anlage, die auf etwa 3 MW Leistung kommt.

Auch in Pöchlarn, Guntramsdorf und Pellendorf gibt es bereits Anlagen, wo Landwirtschaft und Solarstrom kombiniert werden. Wenn man die PV-Module vertikal montiert, können zahlreiche Vorteile entstehen. Viel Sinn machen auch vertikale, bifaziale, also beidseitig aktive Module in Ost-West-Ausrichtung. Diese produzieren besonders in der Früh und am Abend viel Strom.