Strom im All: Atom-Generator für die NASA erfolgreich getestet

Ein Forschungsteam nutzt eine Alternative zu Plutonium in Kombination mit einem Generator, um Energie für Weltraummissionen bereit zu stellen.

Erstmals konnten mit einer Americium-241-Wärmequelle mehrere Stirling-Konverter angetrieben werden. Diese Energieumwandler machen aus Wärme elektrische Energie. Das Ziel des Projekts ist, die Machbarkeit eines solchen Stromgenerators für den Weltraum zu überprüfen.

Die Demonstration gilt als weltweit erster Nachweis, dass Americium-241 als alternative Energiequelle zu Plutonium-238 in der Raumfahrt nutzbar ist. Gelungen ist das Forschern der University of Leicester in Zusammenarbeit mit dem NASA Glenn Research Center.

