Winzige Nuklear-Batterie soll jahrzehntelang funktionieren

Chinesische Forscher haben eine neue nuklearbetriebene Batterie entwickelt, die mehrere Jahrzehnte halten soll. Bereits in der Vergangenheit wurden ähnliche Batterien entwickelt, bisher konnte aber keine davon dieses Versprechen tatsächlich umsetzen. Die neue Nuklearbatterie der chinesischen Soochow-Universität soll um den Faktor 8000 besser sein als bisher entwickelte nukleare Batterien, wie New Scientist berichtet.

Grundlage für die chinesische Batterie ist das Element Americium, das sonst eher als radioaktiver Abfall bekannt ist. In Form sogenannter Alpha-Teilchen strahlt Americium sehr viel Energie ab, die allerdings normalerweise schnell in der Umgebung verloren geht. Die chinesischen Forscher haben das Americium nun in einen sogenannten Polymer-Kristall eingeschlossen. Der Kristall wandelt die Energie in stabiles grünes Licht um.

PV-Zelle verwandelt grünes Licht in Strom

Im nächsten Schritt kombinierten die Forscher den grün-leuchtenden Kristall mit einer PV-Zelle, die Licht in Elektrizität umwandelt. Dieses Paket verpackten sie dann in einer millimetergroßen Quarz-Zelle.