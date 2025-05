X-29: NASA baute absichtlich das instabilste Flugzeug der Welt

Russland wagte sich mit der Su-47 an dasselbe Konzept. Der einzig existierende Prototyp flog ab 1997 , zu einer Serienfertigung kam es nicht.

Die Idee dahinter: Die X-29 sollte eine bisher unerreichte Beweglichkeit und Agilität ermöglichen. Die Air Force konnte diese Theorie der NASA in ihren Tests der X-29 nicht bestätigen. Der ständig eingreifende Bordcomputer schränkte die theoretisch höhere Agilität so stark ein (um Abstürze zu verhindern), dass es keine wesentlichen Vorteile gegenüber anderen Flugzeugen gab. Die 2 gebauten Prototypen flogen von 1984 bis 1991 insgesamt 242 mal .

Aufgenommen wurde das Video im Sky Pool in Houston, Texas. Zwischen Schwimmer und 150 Metern Tiefe befindet sich 20 cm dickes Plexiglas.

Auch in London gibt es einen Sky Pool. Der ist zwar „nur“ in 35 Metern Höhe, dafür ist der Plexiglas-Abschnitt aber 14 Meter lang. Beheizt ist der Pool auch – wohl besser so, wegen dem Londoner Wetter.