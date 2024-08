Xiaomi will Smartphones mit Riesen-Akku ausstatten

Ein neuartiger Akku soll die Kapazität der Handys massiv erhöhen. Erste Batterien dieser Art sind bereits am Markt.

Der chinesische Smartphone-Hersteller arbeitet daran, die Kapazität seiner Handy-Akkus massiv in die Höhe zu schrauben. In Forschungslaboren von Xiaomi werden angeblich Handy-Akkus entwickelt, deren Kapazität die heutigen Batterien in den Schatten stellen.

Bis zu 7.500 mAh sollen die neuen Akkus aufweisen, heißt es in einem Leak. Im Vergleich zum aktuellen Xiaomi-Spitzenmodell, das auf einen 5.000 mAh Akku setzt, käme das einer Steigerung von 50 Prozent gleich.

Eine solche 7.500 mAh Batterie mit einer Ladeleistung von 100 Watt aufzuladen, würde rund 63 Minuten dauern. Die Variante mit 7.000 mAh könnte mit 120 Watt geladen werden und würde für eine Vollladung 40 Minuten benötigen.

Neuartige Akkus bereits auf dem Markt

Durch die riesigen Akkus sollen die künftigen Smartphones aber nicht so dick und schwer wie ein Ziegelstein werden. Vielmehr sollen die extrem hohen Kapazitäten durch eine Erhöhung der Energiedichte erreicht werden.

Dafür will Xiaomi auf Silizium-Kohlenstoff-Akkus setzen, die eine höhere Leistungsdichte erlauben als konventionelle Lithium-Ionen-Akkus. Erste Smartphones mit derartigen Akkus sind bereits auf dem Markt. Das ultradünne Vivo X Fold 3 kommt mit einem Silizium-Kohlenstoff-Akku auf 5.500 mAh, das OnePlus Ace 3 Pro erreicht 6.100 mAh.

