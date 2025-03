21-Jähriger baut neuartige Raketen für die US Army

Mach Industries hat einen Auftrag der US Army bekommen, einen neuartigen Senkrechtstart-Marschflugkörper (Vertical Takeoff - VTO) zu entwickeln. Das wurde nun im Rahmen einer Presseaussendung des US-Start-ups bekannt gegeben. Das System nennt sich Strategic Strike.

Hinter Mach steht der 21-jährige Firmengründer Ethan Thornton. Gebaut werden soll Strategic Strike in einer knapp 11.000 Quadratmeter großen Fabrik in Huntington Beach, Kalifornien, wo sich auch Machs Hauptsitz befindet, so Thornton.

Der Auftrag wurde demnach schon im 3. Quartal 2024 erteilt. Erste Tests wurden Mitte Jänner 2025 durchgeführt. Derzeit werden Techniken entwickelt, damit das Zielerfassungssystem mithilfe von Sensoren und Künstlicher Intelligenz auch in Umgebungen ohne GPS und Kommunikationsanbindungen operieren kann. Das ist wichtig, da auf Schlachtfeldern immer häufiger GPS-Jammer genutzt werden, damit Lenkwaffen ihre Ziele verfehlen.