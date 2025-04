Speedrunner spielt Zelda auf Switch 2 durch, die erst im Juni kommt

Bei einem Promo-Event für die Nintendo Switch 2 in Tokio konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 10-minütige Demoversion von The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielen. Dem japanischen Speedrunner Ikaboze gelang es innerhalb von 7 Minuten , den Antagonisten Ganon zu besiegen.

Der Rekord für das gesamte Spiel in der Version von 2017 liegt laut Speedrun.com derzeit bei 22 Minuten 28 Sekunden. Das heißt aber nicht, dass Ikaboze diesen Rekord aufgrund der leistungsstärkeren Switch 2 pulverisiert hat.

Ikaboze lud für seinen Speedrun einen Autosave-Spielstand, der schon in der Demo-Version vorhanden war. Der platzierte ihn beim Hyrule-Schloss, wo er sofort alle Ausrüstungsgegenstände von Link fallen ließ und sich auf den Weg zu seinem Feind machte.

Sein Sieg über Ganon sorgte für Applaus beim Publikum. Berichten zufolge erklärte das Nintendo-Personal vor Ort, dass Ikaboze die erste Person sei, die die Switch-2-Demo von Breath of the Wild durchgespielt habe.

Launch am 5. Juni

Die neuen Versionen von Breath of the Wild sowie Tears of the Kingdom für die Switch 2 werden weltweit am 5. Juni verfügbar sein. An dem Tag startet auch der Verkauf der Switch-2-Konsole. Laut Nintendo werden die 2 Zelda-Games in der Switch-2-Variante eine bessere Performance und höhere Auflösung haben und HDR unterstützen.

➤ Mehr lesen: Nintendo Switch 2 kostet 470 Euro und kommt im Juni

Der UVP der Switch 2 liegt in Österreich bei 469,99 Euro. Breath of the Wild kostet in der Switch-2-Version 79,99 Euro.