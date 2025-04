Nintendo Switch 2 kostet 470 Euro und kommt im Juni

Upgrades für Spiele sind kostenpflichtig

Ein weniger bitter ist, dass Nintendo für Next-Gen-Patches Geld verlangt. Die sogenannten Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Packs sind kostenpflichtig und können sowohl auf digital als auch physisch gekaufte Spiele angewandt werden.

Am 5. Juni erscheinen die ersten Packs: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition. Wie viele diese kosten werden, ist noch nicht bekannt. Wer eine Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket-Mitgliedschaft hat, erhält die Packs gratis. Das nächste Pack erscheint am 28. August in der Form von Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt.