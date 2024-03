Wie Videospiele nachhaltiger entwickelt und gespielt werden können

Ein zentrales Thema in Videospielen der vergangenen Jahre ist die Zerstörung der Umwelt. So sorgt in gefeierten Blockbustern wie „The Last of Us“ die menschengemachte Erderwärmung dafür, dass Pilze mutieren und Menschen zu Zombies machen. Oft belassen es Entwickler aber bei einer inhaltlichen Aufarbeitung, obwohl die Spiele Teil des Problems sind und in die globale CO2-Bilanz einzahlen.

„Durch die Energiekrise steigt auch das Bewusstsein für Verbrauch und Effizienz. Die Verbindung zu Computer, Smartphone und Konsole sehen viele aber nicht“, erklärt die Klimawissenschafterin Doris Vollgruber der futurezone. Zusammen mit Jan Steinhauser hat sie das Entwicklerstudio Terragami gegründet. Ihr erstes Spiel „Climate Survivors“ soll Bewusstsein für Klimathemen schaffen. Die beiden beraten Firmen innerhalb und außerhalb der Spieleindustrie zum Thema Nachhaltigkeit.