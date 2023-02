Hogwarts Legacy im Test: Ein Topf voll magischer Momente

Nach über 10 Jahren Erfahrung in der Spielekritik wird man irgendwann ein wenig skeptisch. Denn zunehmend halten Spiele nicht, was sie versprechen und sind voller Bugs oder laufen gar nicht, wenn sie ausgeliefert werden. Deshalb bin ich noch immer fast ungläubig verwirrt, dass Hogwarts Legacy (zumindest auf den Konsolen) nicht nur sehr gut performt, sondern auch genau das ist, was ich mir gewünscht habe.

100 Jahre bevor Harry Potter die Zauberschule besucht, dürfen Spieler*innen sich den Gefahren und Wundern in und um Hogwarts stellen. Unsere selbst erstellte Hauptfigur – in meinem Fall die Zauberin „Grete“ - wird sonderbarerweise erst im 5. Schuljahr aufgenommen. Daher hat Professor Fig ihr in den Sommerferien ein wenig Starthilfe gegeben. Auf dem Weg nach Hogwarts entkommen die beiden allerdings nur knapp einem Drachenangriff und landen auf mysteriösen Umwegen in der Schule.