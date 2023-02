Die besten Harry-Potter-Games für iOS und Android

Der Release von Hogwarts Legacy hat neben einiger Diskussionen rund um J. K. Rowling vor allem das Zauberfieber wieder zum Leben erweckt. Da Harry-Potter-Spiele für PC und Konsole in den vergangenen Jahren rar gesät waren, soll Hogwarts Legacy die Magie zurück an Tastatur und Controller bringen.

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Wer schon immer in die Rolle des Zauberlehrlings schlüpfen wollte, ist bei Hogwarts Mystery an der richtigen Stelle. Das Free-to-Play Rollenspiel erlaubt uns, die Welt von Hogwarts mit einem eigens erstellten Charakter zu erleben. Statt in die Rolle der bekannten Figuren zu schlüpfen, können wir uns selbst oder eine Fantasie-Figur der Wahl modellieren. Der Charakter-Editor ist dabei für ein Smartphone-Game verhältnismäßig umfangreich.

Von der Frisur bis zur Nasenform gibt es eine große Auswahl an Merkmalen, die angepasst werden können. Unseren Namen geben wir erst später bei einem Gespräch in der Winkelgasse ein. Nach einer kurzen Einführung und dem Erwerb eines Zauberstabes geht es endlich nach Hogwarts. Nach einer kurzen Zuweisung in eines der 4 Häuser geht es das erste Mal an den Zauberstab.

In der ersten Unterrichtseinheit lernen wir das Anwenden von Zaubersprüchen, das an ein Point-and-Click-Adventure erinnert. Großartige Fähigkeiten werden aber nicht von uns verlangt. Wir tippen und wischen vorgegebene Gesten nach, die uns verschiedene Zaubersprüche ausführen lassen. Ist dann der Großteil der doch etwas langwierigen Einführung erledigt, geht es in die eigentliche Story. Ohne dabei zu viel vorwegzunehmen, wandeln wir auf den Spuren von Harry Potter, ohne jedoch in die Rolle des „besonderen Zauberschülers“ zu schlüpfen.

Darüber hinaus begleitet uns auch noch eine Nebenstory, in der wir die über unser Haus gebrachte Schande durch eines unserer Geschwister wieder geraderücken müssen. Unser Alltag besteht grundsätzlich aus vielen Dialogen, die uns durch die Story begleiten, sowie Duelle, Unterricht und das Anwenden von Zaubersprüchen. Mikrotransaktionen sind bei Hogwarts Mystery reichlich vertreten. Während man es zum Launch 2018 massiv übertrieben hat, ist das Game in Sachen Geldforderungen mittlerweile verhältnismäßig erträglich.

Was wir uns hier vor allem kaufen müssen, ist Zeit. Wenn wir etwa von einem Zauberspruch eingefangen werden, kann schnell unsere Energie zur Befreiung zur Neige gehen. Wir haben dann die Wahl, die App zu schließen und einige Zeit vergehen zu lassen oder Geld in den Ring zu werfen. Ab 1,19 Euro beginnen hier die In-Game-Einkäufe. Wer das Game nur für Zwischendurch nutzt, wird auch ohne Geldeinsatz gute Unterhaltung finden.

Hogwarts Mystery ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.