Größte Meerwasser-Wärmepumpe der Welt hat den Betrieb aufgenommen

Die CO2-basierte Wärmepumpe wird in Esbjerg, Dänemark, 25.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen.

Es ist die erste von 2 Meerwasserwärmepumpen. Zusammen sollen sie eine Gesamtleistung von 70 MW haben. Dafür arbeiten in jeder Pumpe 2 ölfreie, hermetisch abgekapselte Motorkompressor-Einheiten. Statt Öl werden Hochgeschwindigkeitsmotoren mit aktiven Magnetlagern verwendet. Damit wird die Wärmeenergie aus dem Meerwasser mithilfe von Strom auf ein höhere, nutzbares Wärmeenergielevel gebracht.

CO2-Kältemittel soll Wattenmeer schützen

Als Kältemittel wird CO2 verwendet, was umweltverträglicher ist als andere Mittel. Das ist besonders wichtig, da die Anlage am Wattenmeer liegt. Das Kältemittel ist für den Wärmetransport nötig. Es nimmt Umgebungswärme auf, verdampft und gibt die Wärme an das Heizsystem ab. Es kondensiert anschließend wieder und der Kreislauf beginnt erneut.