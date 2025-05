Tesla schickt Cybertruck-Mitarbeiter nach Hause

Nun wurde bekannt, dass Tesla seinen Cybertruck-Mitarbeitern eine Woche bezahlten Urlaub aufgezwungen hat . Alle Arbeiterinnen und Arbeiter, die an der Produktion des Cybertruck beschäftigt sind, sollen Ende Mai für eine gesamte Woche zu Hause bleiben.

Cybertruck-Produktion gerät ins Stocken

In der Woche rund um den Memorial Day wird die Cybertruck-Produktion stillgelegt. Jene Mitarbeiter, die nicht zu Hause bleiben möchten, können freiwillig erscheinen und Reinigungstätigkeiten übernehmen oder Schulungen in Anspruch nehmen.

Beschäftigte in der Tesla-Fabrik in Austin in Texas berichten davon, dass ihre Dienstpläne bereits seit Februar ungewöhnlich unregelmäßig gestaltet sind. Überstunden seien verboten worden und sie wurden bereits mehrfach früher nach Hause geschickt.

Außerdem hat eine Leiharbeitsfirma bereits vor einigen Wochen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet, die in der Cybertruck-Fabrik in Texas beschäftigt waren. Das berichtet Business Insider.

