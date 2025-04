Tesla Cybertruck ist der "größte Flop seit Jahrzehnten"

Die Liste an Flops in der Autoindustrie ist lang und beinhaltet klingende Namen wie den Ford Edsel aus den 1950er Jahren oder den GM Pontiac Aztek aus dem Jahr 2000. Berühmt berüchtigt ist auch der DeLorean DMC-12 der mit dem Kinoklassiker "Zurück in die Zukunft" allseits bekannt wurde, in den 1980er Jahren den Hersteller allerdings in die Insolvenz beförderte.

Der DeLorean weist einige Parallelen zum Tesla Cybertruck auf, der mittlerweile auch der Flop-Liste zugerechnet wird. In einer Analyse von Forbes wird der elektrische Tesla-Pick-up sogar als der "größte Flop seit Jahrzehnten" bezeichnet.

Präsentation mit Riesen-Fail

Begonnen hat die Cybertruck-Misere bereits bei der Präsentation. Als die Robustheit des kugelsicheren Panzerglases demonstriert wurde, ging es gleich mehrere Male zu Bruch. Danach ließ das Fahrzeug mehrere Jahre auf sich warten und als es endlich auf den Markt kam, war der Preis ungefähr doppelt so hoch als zuvor angekündigt.

