Wofür das "e" im neuen iPhone 16e steht

Auch wenn Apple beabsichtigt, das Sortiment übersichtlich zu halten, gab es in der Vergangenheit schon ziemlich viele Stilblüten und unklare iPhone-Bezeichnungen . Mit dem neuen iPhone 16e , das vor einigen Tagen vorgestellt wurde, zieht ein neuer Modellname in das Apple-Portfolio ein.

Apple ist darum bemüht, die Produktbezeichnungen so einfach wie möglich zu halten. Am liebsten wäre es wohl dem Unternehmen ein iPhone nur als iPhone zu bezeichnen - ohne irgendwelche Nummern oder Modellnamen. Ein solcher Versuch wurde vor einigen Jahren beim iPad unternommen, was zu einer ziemlichen Verwirrung geführt hat.

Das "e" steht für?

Beim nunmehrigen Budget-Phone ist man lange Zeit davon ausgegangen, dass es wieder ein SE-Modell wird - also das iPhone SE 4 oder SE 2025. Apple überraschte aber mit der Bezeichnung iPhone 16e. Aber was bedeutet nun dieses "e" überhaupt?

Es drängt sich die Vermutung auf, dass Apple mit der Modellnummer zunächst darauf hinauswill, das iPhone 16e näher an das reguläre iPhone 16 heranzurücken. Tatsächlich gibt es zwischen den aktuellen iPhone-Modellen und dem 16e weniger Unterschiede als dies beim letzten SE im Jahr 2022 der Fall war.

Offiziell soll Apple erklärt haben, dass das "e" eigentlich keine Bedeutung hat. Das iPhone 16e sei aber für "everyone" - also für jeden und jede. Das berichtet der Apple-Blogger John Gruber. Daraus schließt er, dass das "e" insgeheim für "everyone" steht, Apple dies aber nicht so explizit kommunizieren möchte.

