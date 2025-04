Google ändert die URLs seiner Suche

Google hat am Dienstag angekündigt, die Struktur der URLs seiner Suchmaschine grundlegend zu ändern. In den kommenden Monaten wird der Internetkonzern damit beginnen, Nutzerinnen und Nutzer von länderspezifischen Domains wie google.at, google.de oder google.fr automatisch auf die zentrale Adresse google.com umzuleiten.

In der Praxis heißt das also, dass man zwar google.at in die Adressleiste eingeben kann, diese aber dann sofort auf google.com umspringt. Die Umstellung erfolgt schrittweise und betrifft sämtliche sogenannten Country Code Top-Level-Domains (ccTLDs).

Seit 2017 nutzt Google die jeweilige Geolocation der Nutzerinnen und Nutzer, um für sie relevante Ergebnisse zu liefern. Das heißt, wenn man etwa von Wien aus nach “vegetarische Restaurants” sucht, bekommt man Ergebnisse zu entsprechenden Lokalen in der Stadt. Dabei spielt es keine Rolle, ob man die Suche auf google.at, google.com oder etwa auch google.co.uk tätigt.

Logischer Schritt

Vor 2017 war es so, dass die Lokalisierung der Ergebnisse tatsächlich anhand der Top-Level-Domain durchgeführt wurde. Nachdem das weggefallen ist, macht es nun durchaus Sinn, komplett auf die lokalisierten TLDs zu verzichten bzw. eben direkt alle an Google.com weiterzuleiten.

Google weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass sich durch die Umstellung nichts an der Funktionalität der Suche ändert. Die Qualität der Ergebnisse und die Berücksichtigung lokaler Gesetze bleiben demnach unverändert.