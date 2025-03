Google integriert in Österreich KI in die Suchergebnisse

Die Funktion „Übersicht mit KI“ startet jetzt in 9 europäischen Ländern.

In den USA hat Google AI Overviews bereits gestartet. Jetzt wird die Funktion in 9 europäischen Ländern ausgerollt:

Österreich

Belgien

Deutschland

Irland

Italien

Polen

Portugal

Spanien

Schweiz

Neben Englisch ist sie in den Sprachen Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch und Polnisch verfügbar. In Deutsch heißt sie Übersicht mit KI.

Google-Suche beantwortet Fragen mit KI

Übersicht mit KI wird im Desktop-Browser und am Smartphone über den eigentlichen Google-Suchergebnissen angezeigt. Sie erscheint nicht immer. Laut Google entscheidet ein System im Hintergrund, ob der Suchbegriff oder die eingegebene Frage davon profitiert, wenn sie von der KI beantwortet wird. Bei „Wetter Wien“ sollte die KI also nicht anspringen. Bei „Wie funktioniert die Wettervorhersage in Österreich?“ ist die Chance hingegen gut, dass Übersicht mit KI eine kurze Erklärung liefert. User können derzeit nicht bestimmen, ob die KI anspringt.