Google reagiert auf absurde Empfehlungen seiner KI-Suche

Spaghetti in Benzin kochen, Klebstoff auf der Pizza oder ein Stein als Snack - Googles KI-Suche hat in den vergangenen Tagen mehrmals ins Klo gegriffen. Das Unternehmen steuert nun dagegen und deaktiviert die KI-Übersicht für bestimmte Suchanfragen manuell, um weitere Peinlichkeiten zu vermeiden.

KI-Übersicht in der Google-Suche

Googles KI-Suche wurde bereits im Mai 2023 als Betaversion eingeführt, in Europa ist die Funktion allerdings bislang erst in Großbritannien verfügbar. Gibt man etwa eine Frage in die Suchmaschine ein, liefert eine KI eine kurze Antwort, die die Frage im besten Fall beantworten soll. So braucht man nicht einmal mehr auf einen Link klicken und sich eine Webseite durchlesen, um Antworten zu erhalten.